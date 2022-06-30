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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
74 % владеющих компьютерами россиян используют их в том числе для видеоигр
При этом 42 % не могут играть на максимальных настройках качества.
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Лето — непростой период для новостников, специализирующихся на видеоиграх. Анонсов мало, свежих сведений о ранее анонсированных достойных хотя бы минимального внимания проектов — тоже. Как результат, чтобы заполнить редакционную ленту до минимально допустимого уровня, приходится отходить на смежные темы. Итак, VK Play и ResearchMe провели любопытный опрос среди двух тысяч респондентов в разных регионов России, по итогам которого выяснилось, что персональными компьютерами как таковыми владеют 84 % опрошенных.

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При этом подавляющее большинство — 74 % из владеющих компьютерами россиян — используют ПК в том числе в качестве игровой алптформы. Из них 29 % проводят в играх менее часа в день, 41 % — до трёх часов в день, и 20 % — до пяти часов в день.

Далее следует немного печальная статистика: 41 % опрошенных не в восторге от производительности своих компьютеров, 25 % хотели бы обновить конфигурацию, но не в состоянии этого сделать из-за финансовых причин, а 42 % респондентов не могут себе позволить играть на максимальных настройках качества.

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Что ж, возможно, если рубль продолжит укрепляться, а интерес к майнингу криптовалют на фоне их обвала вследствие экономического и энергетического кризисов в самопровозглашённом «цивилизованном мире» продолжит снижаться, то процент пользователей, которые хотят, но не могут осуществить «апгрейд» своих ПК, заметно уменьшится.

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Infinity78
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74% владельцев автомобилей - ездят на них
74 % владеющих компьютерами россиян используют их в том числе для видеоигр
mandysee
15:27
Это ко всей китайской электронике относится. Китай - выдающийся сборочный цех, но все высокотехнологичные штуки в тех же смартфонах (вроде процессора) разработаны и запатентованы на Западе. Тоталита...
Смартфоны Honor всего на 10% состоят из китайских компонентов
miwa
15:26
на лике в 3 раза уже упало все 17 тр за 3050-бери не хочу)
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15:21
35% GPU от игровых карт и 100% GPU майнинговых карт пропорции мы никогда не узнаем ставлю на 70/30 соответственно примерно 55-60% всех GPU
По оценкам экспертов, майнеры на пике спроса покупали не более 35% игровых видеокарт
wwr222
15:18
Это другой ТХ. На платформе GreatWall.
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Андрей Кольцов
15:17
Захожу в эти блоги ради комментариев. Саму статью, естественно, не читаю. Но так вышло, что комментариев нет – придется самому писать. Какого х*я ты кидаешь ссылки на товар, которого нет в наличии?
Видеокарты продолжают дешеветь – за 2 месяца цены на геймерские модели в РФ упали в 2 раза
Алексей Полянский
15:15
Это шок для тебя, но видики берут для старых игр и под новые моники. Например, 2к 144. Если на такой денег нет, то и на видяшку нет) не кукарекай
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Bers2k
15:15
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