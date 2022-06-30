Лето — непростой период для новостников, специализирующихся на видеоиграх. Анонсов мало, свежих сведений о ранее анонсированных достойных хотя бы минимального внимания проектов — тоже. Как результат, чтобы заполнить редакционную ленту до минимально допустимого уровня, приходится отходить на смежные темы. Итак, VK Play и ResearchMe провели любопытный опрос среди двух тысяч респондентов в разных регионов России, по итогам которого выяснилось, что персональными компьютерами как таковыми владеют 84 % опрошенных.
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При этом подавляющее большинство — 74 % из владеющих компьютерами россиян — используют ПК в том числе в качестве игровой алптформы. Из них 29 % проводят в играх менее часа в день, 41 % — до трёх часов в день, и 20 % — до пяти часов в день.
Далее следует немного печальная статистика: 41 % опрошенных не в восторге от производительности своих компьютеров, 25 % хотели бы обновить конфигурацию, но не в состоянии этого сделать из-за финансовых причин, а 42 % респондентов не могут себе позволить играть на максимальных настройках качества.
Что ж, возможно, если рубль продолжит укрепляться, а интерес к майнингу криптовалют на фоне их обвала вследствие экономического и энергетического кризисов в самопровозглашённом «цивилизованном мире» продолжит снижаться, то процент пользователей, которые хотят, но не могут осуществить «апгрейд» своих ПК, заметно уменьшится.