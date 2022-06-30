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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
За прошлый финансовый год продажи игр Capcom в Steam выросли более чем на 60 %
Сообщить об этом почему-то соизволили только сейчас. Когда уже первый квартал нового финансового года миновал.
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Порой крупные игровые издатели и разработчики действуют не так, как кажется логичным простому обывателю. Вот взять, например, Capcom: 2021/2022 финансовый год завершился три месяца назад, а дополнительная информация по его итогам в отношении данной отдельно взятой компании стала появляться только сейчас. В частности, выяснилось, что по итогам прошлого финансового года Capcom смогла похвастать 62,5-процентным ростом продаж своих игр в Steam.

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Ответ на вопрос «Как?» предельно простой: именно на прошлый финансовый год выпали релизы Resident Evil Village и Monster Hunter Rise. Оба данных проекта оказались финансово успешными, что и привело к общему росту продаж Capcom в Steam.

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Дополнительно прояснилась ситуация с продажами игр Capcom на персональных компьютерах. По состоянию на конец 2021/2022 финансового года доля PC в общем зачёте компании составляла 15,6 %. Это, безусловно, мало, особенно в сравнении с некоторыми более крупными издателями и разработчиками видеоигр. Однако Capcom постоянно работает над решением данной задачи, выпуская всё новые PC-версии своих игр и увеличивая тем самым долю старшей платформы в статистике продаж.

#capcom
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