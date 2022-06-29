В начале этого года Krafton перевела PUBG Battlegrounds (в девичестве просто PUBG) на условно-бесплатную модель распространения, осознав, что современные королевские битвы, дабы сохранять конкурентоспособность, должны распространяться именно так.
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Поскольку условно-бесплатная модель автоматически подразумевает раздолье для читеров всех мастей, то фанаты PUBG в начале года встревожились, что количество игровых жуликов резко возрастёт. Реальность, однако, продемонстрировала, что в среднем ежемесячное количество блокировок учётных записей за использование читерских программ после перехода на условно-бесплатные рельсы осталось тем же, что и при «премиальной» системе.
По статистике, с января по май включительно в PUBG Battlegrounds было заблокировано более миллиона читеров, при этом максимальный показатель — 375 000 — был зафиксирован по итогам работы античитерской системы за май.
Всё это вызывает неоднозначные мысли: если приток игроков увеличился, а число выявляемых читеров при этом осталось примерно прежним, то, скорее всего, система защиты не справляется со своими задачами. Впрочем, разработчики уверены, что всё функционирует как надо, а со временем систему будут модернизировать, дабы она соответствовала новым вызовам безопасности игрового процесса.