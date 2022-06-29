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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Skull & Bones в нерабочем состоянии, однако игру всё же выпустят в текущем году
Зачем и почему — в данной заметке.
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Пиратский экшен Skull & Bones всё чаще всплывает в новостных лентах, что прямо свидетельствует о готовности Ubisoft к важным анонсам. Впрочем, если верить журналистам издания Kotaku, то в интересах компании — подождать ещё некоторое время, поскольку Skull & Bones находится в таком состоянии, который трудно назвать пригодным для продажи.

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Согласно сведениям Kotaku, в Ubisoft собирались провести в конце июня тестирование Skull & Bones, однако потом решили от него отказаться, сославшись на «качество» проекта, которое, очевидно, настолько низкое, что тестирование даже смысла не имеет.

Тем не менее, как сообщают журналисты, игру всё равно выпустят в текущем году. Ответ на возникший в головах читателей на этом моменте вопрос весьма неординарный: оказывается, дело в субсидиях от сингапурского государства, которые выделяют студии Ubisoft Singapore в обмен на обязательство по выпуску проекта в совершенно новой франшизе. Весьма странная политика правительства Сингапура, наглядно демонстрирующая, что государству не стоит лезть в дела, в которых должен верховенствовать только закон рынка. Не того, с которым мы имеем дело сейчас в текущей геополитической ситуации, а настоящего.

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Недавно Skull & Bones получила возрастной рейтинг ESRB, так что оглашение точной даты выхода экшена уже не за горами. По слухам, игра выйдет в первых числах ноября.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones
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Инсайдер: пиратский экшен Skull & Bones выйдет в ноябре
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