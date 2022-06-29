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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В свежем трейлере EVE Online показали масштабное улучшение графики к юбилею игры
Подобные игры должны развиваться параллельно технологиям.
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В следующем году EVE Online исполнится двадцать лет. За это без преувеличения огромное время в масштабах игровой индустрии значительно развились графические технологии, и EVE Online необходимо им соответствовать, чтобы сохранять конкурентоспособность и привлекать внимание молодой аудитории. Собственно, разработчики из CCP Games этим занимаются на постоянной основе: теперь нашему вниманию представили свежий видеоролик, в котором продемонстрированы графические усовершенствования EVE Online, которые включат в состав игры в ближайшем обновлении.

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Усовершенствования коснутся качества текстур, детализации туманностей, придания графическим эффектам более современного вида, и многого другого.

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Изменения и улучшения являются частью принятой CCP Games инициативы под говорящим названием EVE Evolved: в ближайшее время проект будут улучшать не только с технической, но и с геймплейной точки зрения: расширяя контент, внося требуемые сообществом изменения и прочее.

#eve online #ccp games
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