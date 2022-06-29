В следующем году EVE Online исполнится двадцать лет. За это без преувеличения огромное время в масштабах игровой индустрии значительно развились графические технологии, и EVE Online необходимо им соответствовать, чтобы сохранять конкурентоспособность и привлекать внимание молодой аудитории. Собственно, разработчики из CCP Games этим занимаются на постоянной основе: теперь нашему вниманию представили свежий видеоролик, в котором продемонстрированы графические усовершенствования EVE Online, которые включат в состав игры в ближайшем обновлении.
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Усовершенствования коснутся качества текстур, детализации туманностей, придания графическим эффектам более современного вида, и многого другого.
Изменения и улучшения являются частью принятой CCP Games инициативы под говорящим названием EVE Evolved: в ближайшее время проект будут улучшать не только с технической, но и с геймплейной точки зрения: расширяя контент, внося требуемые сообществом изменения и прочее.