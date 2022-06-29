The Callisto Protocol позиционируется как духовный наследник Dead Space. Этого никто не скрывает, и, более того, наоборот: используют сравнения с культовым хоррором для продвижения новинки. В недавней беседе с журналистами Eurogamer «отец» Dead Space и ведущий геймдизайнер The Callisto Protocol Глен Скофилд заявил, что новинка будет гораздо более кровавой, чем её культовая предшественница.
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Как уточняет Скофилд, дизайнеры и художники потратили внушительное количество времени, чтобы сделать противников в The Callisto Protocol максимально «фрагментируемыми»: местную «живность» можно буквально разорвать на части, а эти части — на ещё более мелкие фрагменты. По всей видимости, идея разработчиков заключается не только в желании создать реалистичный хоррор, но ещё и вызвать у игроков противоречивые чувства в процессе истребления противников.
Релиз The Callisto Protocol запланирован на 2 декабря на всех актуальных платформах. При желании в Steam можно оформить предварительный заказ за 3 645 рублей, или за $71, или на $11 дороже, чем в США.