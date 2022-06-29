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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В следующей Battlefield может появиться полноценная сюжетная кампания
В Battlefield 2042 от неё в своё время отказались.
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Как известно, вскоре после анонса Battlefield 2042 разработчики из DICE сообщили, что одиночной кампании в игре не будет. Тогда геймеры восприняли это как новую политику компании, в рамках которой было решено не распылять ресурсы на вторичный контент и сосредоточиться на основной части Battlefield — мультиплеере. К сожалению, в случае с Battlefield 2042 всё это вышло игре боком, и вот, похоже, в следующей части серии DICE решила вернуться к привычной системе.

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Так, внимательные пользователи Сети заметили, что Electronic Arts ищет специалистов для подготовки одиночного режима для следующей игры серии Battlefield. В частности, компании требуется дизайн-директор, который бы отвечал за проектирование миссий и повествование, а также за соблюдение взаимосвязей в одиночном режиме игры. При этом соискатель должен обладать большим опытом в своей сфере, что косвенно намекает на то, что EA возлагает на данный «одиночный режим» большие надежды.

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Стоит отметить, что хоть многими фанатами Battlefield одиночные кампании в играх данной серии воспринимаются как нечто глубоко вторичное, существенная часть игроков приобретали данные проекты именно ради сюжетной линии. Стоит ли вспоминать про горячо любимую геймерами подсерию Battlefield Bad Company, которую одиночная кампания фактически «вытащила в одну каску»?

#electronic arts #dice
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