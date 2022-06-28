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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
VK запустила программу поддержки разработчиков приложений в RuStore
Акция временная, продлится до 30 сентября.
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VK объявила о запуске программы поддержки разработчиков приложений для цифрового магазина Android-приложений RuStore. Соответствующая информация была обнародована пресс-службой на официальном сайте компании. По новым условия партнёрства, разработчики приложений смогут получать на 20 % больше выручки от рекламы. Акция временная, продлится до 30 сентября.

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Для того чтобы присоединиться к программе, издателю необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет партнерской сети myTarget, добавить в него приложение из RuStore, настроить блоки для показа рекламы и подключить myTarget SDK Android. После этого в приложении будут показываться объявления, которые рекламодатели запустили через платформы «VK Реклама» и myTarget.

Предполагается, что благодаря высокому спросу компаний на мобильное продвижение издатели смогут «максимально эффективно использовать рекламные места для монетизации и стабильно получать доход».

В самой VK отметили, что мобильная реклама — один из самых быстрорастущих сегментов рекламного рынка. За период с января по май 2022 года инвестиции рекламодателей в продвижение в приложениях VK и партнёрской сети выросли на 24 %. Также интеграция RuStore и «VK Рекламы» позволяет издателям и маркетологам приложений привлекать новые установки из магазина и оценивать результаты без дополнительных сервисов аналитики и атрибуции.

Напомним, в мае текущего года при поддержке Минцифры компания VK запустила бета-версию российского магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств на операционной системе Android. Команда создателей сервиса утверждает, что сейчас в его библиотеке находится почти 650 мобильных приложений, которые пользователи установили более 500 тысяч раз.

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3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3060 MSI за 45 тр в Регарде
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

На этапе бета-версии загрузка приложений в маркетплейс доступна для разработчиков-юридических лиц, до конца года будет открыт доступ и частным разработчикам.

#отечественное по #vk #rustore
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