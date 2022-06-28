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Новости Software Игнатий Колыско
Запущенный девять лет назад мессенджер Google Hangouts будет окончательно закрыт в ноябре 2022 года
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Google сообщила о том, что мессенджер Hangouts будет закрыт в ноябре 2022 года. Соответствующая информация появилась в официальном блоге компании. Там же разработчики предупредили пользователей о необходимости скорейшего перехода с Hangouts на Google Chat.

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Со вчерашнего дня пользователи мобильного приложения Hangouts начали получать сообщения с предложением перейти на Google Chat, который доступен прямо из Gmail (как это было и с веб-версией Hangouts) и в качестве отдельного приложения. Пользователи веб-версии закрываемого сервиса будут автоматически переведены на новый уже в июле текущего года.

Всё в том же заметке блога Google указывается, что все переписки автоматически будут перенесены из Hangouts в Chat. Для переноса архивных переписок и прочих данных в компании рекомендует воспользоваться инструментом Google Takeout.

Напомним, мессенджер Hangouts был запущен компанией Google в 2013 году путём выделения в отдельное приложение Google+ Hangouts. Что до Google Chat, то по поводу его развития команда поддержки тоже немного высказалась. Разработчики считают, что новый сервис выгодно отличается от старого наличием современного интегрированного интерфейса.

В отношении поддержки «Гугл Чата» у авторов большие амбиции, в ближайшие месяцы должны быть добавлены следующие функции: прямые звонки, встроенные потоки в Spaces, а также возможность делиться сразу несколькими изображениями с возможностью одновременного просмотра.

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«Мы надеемся, что пользователи оценят наши постоянные усилия, направленные на то, чтобы сделать Chat мощным местом для творчества и совместной работы», — так оценивают перспективы развития нового мессенджера сами разработчики.

#google #hangouts #google chat
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