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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты показали, как мог бы выглядеть ремейк Call of Duty 2 на движке Unreal Engine 5
Фанаты продолжают развлекаться с UE5. Иногда получается даже нормально.
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После того как Epic Games выпустила полноценную версию своего суперсовременного движка Unreal Engine 5, энтузиасты с завидным количеством свободного времени массово принялись воссоздавать культовые игры с использованием современных предоставляемых UE5 технологий. Сегодня очередь дошла до Call of Duty 2.

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В нижеуказанном видео можно разглядеть знакомые локации одиночной кампании второй номерной части культовой серии, полюбоваться современной графикой в целом и работой освещения в частности. Как и во всех подобных фанатских «ремейках» на движке Unreal Engine 5, в свежем видео отчётливо заметны слишком интенсивная работа системы освещения, а также в целом «замыленная» картинка. В целом же, если не считать эти неприятные мелочи, то работа выполнена достойно — неудивительно, почему всё больше и больше разработчиков игр предпочитают применять именно Unreal Engine 5.

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Релиз Call of Duty 2 состоялся в далёком 2005 году.

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