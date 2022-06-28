Красиво, но только вот когда выйдет?

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Китайская компания Tencent представила геймплейный трейлер Code: To Jin Yong, презентация состоялась в рамках ежегодной игровой конференции, которая прошла вчера, 27 июня. В основу проекта, если кому интересно, легли произведения популярного автора Цзиня Юна, который известен своими произведениями в жанре уся — китайском фэнтези с упором на демонстрацию восточных единоборств.

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Про сюжет Code: To Jin Yong сказать пока можно мало чего. Зато увиденное в трейлере даёт возможность сделать выводы по боевой системе и другим геймплейным аспектам. Видео демонстрирует схватку между двумя героями, которые также регулярно используют друг против друга уникальные способности. Тут и демонстрация стихий, и акробатические приёмы, и холодное оружие невероятных размеров — всё самое основное.

Разработкой проекта занимается студия Lightspeed Games, которая ранее успела поработать над PUBG Mobile и Apex Legend Mobile. Ещё точно установлено, что Code: To Jin Yong работает на базе движка Unreal Engine 5. Сами авторы позиционируют своё детище как AAA-проект по романам Цзиня Юна.

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Дата выхода и список целевых платформ будет объявлен когда-нибудь позже.