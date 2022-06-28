Товар по данной франшизе, хорошо это или нет, отлично продаётся. Значит, его надо производить.

Подавляющая часть находящихся в настоящую секунду в разработке в различных студиях игр являются тайнами за семью печатями. Данный подход естественен: никто не хочет раньше времени раскрывать все «карты», теряя при этом эффект неожиданности; все анонсы должны происходить строго в отведённое время и только в рамках определённых мероприятий. Ждать официальной информации от игровых разработчиков и издателей неимоверно скучно, поэтому на помощь журналистам всегда приходят инсайдеры.

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Сегодня, например, с подачи авторитетного инсайдера Ника Бейкера стало известно, что Electronic Arts работает над новым проектом во вселенной Marvel. К сожалению, больше никакой информации на данную тему преподнесено не было, поэтому неизвестно, какая студия (или несколько студий) отвечает за данный проект, какие в нём будут действующие лица и вообще — про что он.

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Учитывая, что в EA не такой уж большой выбор студий, которые были бы способны осуществить проект во вселенной Marvel, бытует мнение, что для него либо был нанят сторонний коллектив, либо сформирован совершенно новый. Естественно, из этих двух вариантов наиболее логичным и правдоподобным выглядит первый.