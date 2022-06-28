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Новости Software Игнатий Колыско
В новом дополнении к Hearthstone игрокам нужно будет заниматься расследованием убийства
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Компания Blizzard представила очередное крупное дополнение для своей коллекционной карточной игры Hearthstone, которое получило название «Убийство в Замке Нафрия». Как водится для таких анонсов, были также представлены первые подробности.

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В рамках сюжета DLC, если кому-то интересно, сир Денатрий пригласил к себе в замок друзей и врагов, чтобы убедить их в беспочвенности предположений об источнике анимы — источника энергии в Тёмных землях. Позже этого Денатрия находят мёртвым, а игроку нужно будет помочь мурлоку-детективу разобраться в произошедшем и найти виновного в убийстве. Это удастся сделать в рамках нескольких будущих мероприятий в Hearthstone.

В рамках дополнения в игре появится 10 легендарных существ (по одному для каждого класса), которые станут подозреваемыми в деле об убийстве Денатрия. Также в игре появится тот самый мурлок-сыщик по имени Холмс (как оригинально) — это существо стоимостью 3 единицы маны, которое копирует карты соперника, если игрок угадывает, какие из них находятся у него в руке.

Ещё одна нововведения дополнения «Убийство в Замке Нафрия» — тип карты под названием «области». Сначала игроки могут разыграть их, а затем активировать без затрат маны. Но когда такая карта срабатывает, то у неё расходуется запас прочности. Свойство «насыщение» делает карты сильнее, если погибает определённое количество существ игрока.

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Дополнение «Убийство в Замке Нафрия», по традиции, добавит в игру 135 карт. Релиз DLC запланирован на 2 августа текущего года, за всеми подробностями можно обратиться к официальной страничке с картами дополнения на сайте Hearthstone.

#blizzard #hearthstone
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