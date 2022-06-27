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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Чешская ролевая игра Kingdom Come: Deliverance разошлась тиражом более 5 миллионов копий
Для этого ей понадобилось более четырёх лет.
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Разработчики из чешской студии Warhorse объявили о том, что их ролевая игра с открытым миром Kingdom Come: Deliverance разошлась тиражом более 5 миллионов копий. Соответствующая информация появилась в официальном микроблоге компании, на достижение таких показателей по продажам у Warhorse ушло более четырёх с лишним лет.

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Любопытен тот факт, что с ноября 2021-го года Kingdom Come: Deliverance смогла добрать ещё один миллион копий. Напомним, ещё в ноябре прошлого года издательство Embracer Group рассказывало о четырёх миллионах проданных копий с игрой.

По случаю празднования важной вехи в истории игры девелоперы решили устроить розыгрыш фигурки главного героя — Индржиха, стоящего на крепостном посту. Сама акция будет проходить в социальных сетях Warhorse.

Напомним, Kingdom Come: Deliverance вышла в феврале 2018 года, после четырёх лет с момента успешного завершения кампании по сбору средств на Kickstarter. Девелоперам удалось тогда собрать более двух миллионов долларов.

Ролевая игра Kingdom Come: Deliverance расскажет историю Генри, сына кузнеца. Попав в водоворот событий гражданской войны, юнец вынужден был беспомощно наблюдать, как захватчики штурмуют его родную деревню и вырезают друзей и семью. Чудом избежав такой же участи, герой начал искать отмщения.

На момент публикации данного материала у проекта от Warhorse набралось 81 % отзывов из более 70 тысяч написанных. Эта игра может похвастаться огромным открытым миром с полями и замками, нелинейным сюжетом с выполнением квестов разными способами, разноплановой боевой системой, а также уникальными системами прокачки с возможностью действительно влиять на окружающий мир.

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«Дерись, воруй, соблазняй, угрожай, убеждай или давай взятки. Все зависит от тебя», — говорят про эту игры сами авторы. Дополнительно Kingdom Come: Deliverance вышла на Xbox One и PlayStation 4. Также анонсирована версия для Nintendo Switch, про которую уже очень давно ничего не было слышно.

#kingdom come deliverance #warhorse
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