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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft решила принять участие в Gamescom 2022
А то ну совсем «тухло» всё намечается, в самом деле.
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В этом году выставка Gamescom намечается максимально скучной и недостойной внимания: крупные издатели на неё не приедут, предпочитая рассказывать о своих творениях в рамках собственных мероприятий, а инди-проекты по определению не способны собрать достаточную аудиторию. Частично поправить ситуацию вызвалась Ubisoft, которая сообщила, что примет участие в Gamescom 2022, церемония открытия которой пройдёт 23 августа, а основная часть мероприятия — с 24 по 28 августа.

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Согласно сведениям от организаторов, всего в выставке примут участие порядка 250 издательств и студий, однако из числа крупных и именитых на ней (помимо Ubisoft) будут присутствовать разве что THQ Nordic со своими подразделениями и Bandai Namco. Другие крупные представители индустрии, такие, как Sony, Take-Two Interactive и Activision, отказались от участия.

#ubisoft
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Jneck
21:15
Да этот 2600 давно в мусорку пора сливать, не тащит ничего нового, а хомячье амудэшное на нем сидит и кайфует
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Mad Deepness
21:15
И что? Майка класть болт будет на решения недосудов фашистской страны-террориста. Хоть усритесь с исками.
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wwr222
21:14
Видишь ли...не надо путать разные случаи. Я все понимаю, что экономия на платах часть красной религии. Но есть физика.
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Vadim Iljin
21:13
бонусный совет автору статьи - тебе не статьи писать а метлу надо - это максимум на что ты способен! И то под строгим контролем! Езжай голосовать за деда Альцгеймера
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