А то ну совсем «тухло» всё намечается, в самом деле.

В этом году выставка Gamescom намечается максимально скучной и недостойной внимания: крупные издатели на неё не приедут, предпочитая рассказывать о своих творениях в рамках собственных мероприятий, а инди-проекты по определению не способны собрать достаточную аудиторию. Частично поправить ситуацию вызвалась Ubisoft, которая сообщила, что примет участие в Gamescom 2022, церемония открытия которой пройдёт 23 августа, а основная часть мероприятия — с 24 по 28 августа.

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Согласно сведениям от организаторов, всего в выставке примут участие порядка 250 издательств и студий, однако из числа крупных и именитых на ней (помимо Ubisoft) будут присутствовать разве что THQ Nordic со своими подразделениями и Bandai Namco. Другие крупные представители индустрии, такие, как Sony, Take-Two Interactive и Activision, отказались от участия.