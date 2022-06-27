В первую очередь, речь идёт о решениях от VK и TrueConf.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что чиновники начали исполнять поручение правительства об отказе от использования в служебных коммуникациях зарубежных сервисов Zoom, WhatsApp и Webex. Напомним, Минэкономики рекомендовало сотрудникам служб переходить на корпоративный мессенджер от VK и TrueConf. Их разработчики считают, что подобные инициативы должны поспособствовать росту спроса, но только список рекомендуемых продуктов должен быть «гораздо шире».

реклама

Журналисты «Ъ» смогли ознакомиться с письмом директора департамента цифровой трансформации Минэкономики Александра Маслова первому замминистра Илье Торосову и ряду других сотрудников министерства о «недопустимости использования для служебного взаимодействия» зарубежных мессенджеров и сервисов, вроде Zoom. В документе Маслов предлагает коллегам пользоваться TrueConf и VKTeam.

В самом ведомстве не стали комментировать детали служебной переписки, но уточнили, что коммуникации сотрудников происходят в основном с помощью корпоративной электронной почты.

По словам гендиректора IVA Technologies (сервис IVA MCU) Станислава Иодковского, спрос на решения компании в B2G во втором квартале уже увеличился в три-четыре раза по сравнению с первым кварталом. Ещё более активного интереса к российским продуктам господин Иодковский ожидает в корпоративном секторе, столкнувшемся с проблемами из-за ухода иностранных поставщиков.

В Vinteo рассказывают про трёхкратный рост спроса на систему видео-конференц-связи, причем 45 % приходится на B2B-сегмент: «В первую очередь это компании нефтегазового сектора, финансовые организации». Директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов подтверждает, что спрос на их решение «серьёзно вырос с начала марта» со стороны бизнес-заказчиков.

Ряд участников рынка остался недоволен тем фактом, что чиновником прямо рекомендуется переходить именно на TrueConf.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3070 Ti задешево в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок 3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3080 дешевле 100 тр - скидка 20% 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр RTX 3050 за 25тр в Регарде 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

«Минцифры начало рассылать в госорганы письма с настоятельной рекомендацией использовать TrueConf еще в начале пандемии. В списки и каталоги импортозамещения видео-конференц-связи подавались несколько отечественных разработчиков, включая и "ВидеоМост", но в рассылках министерства оказывается только TrueConf», — утверждает директор по продажам «ВидеоМоста» Дмитрий Шульга.