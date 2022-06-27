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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Чиновники начали переходить на российские средства конференц-связи
В первую очередь, речь идёт о решениях от VK и TrueConf.
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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что чиновники начали исполнять поручение правительства об отказе от использования в служебных коммуникациях зарубежных сервисов Zoom, WhatsApp и Webex. Напомним, Минэкономики рекомендовало сотрудникам служб переходить на корпоративный мессенджер от VK и TrueConf. Их разработчики считают, что подобные инициативы должны поспособствовать росту спроса, но только список рекомендуемых продуктов должен быть «гораздо шире».

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Журналисты «Ъ» смогли ознакомиться с письмом директора департамента цифровой трансформации Минэкономики Александра Маслова первому замминистра Илье Торосову и ряду других сотрудников министерства о «недопустимости использования для служебного взаимодействия» зарубежных мессенджеров и сервисов, вроде Zoom. В документе Маслов предлагает коллегам пользоваться TrueConf и VKTeam.

В самом ведомстве не стали комментировать детали служебной переписки, но уточнили, что коммуникации сотрудников происходят в основном с помощью корпоративной электронной почты.

По словам гендиректора IVA Technologies (сервис IVA MCU) Станислава Иодковского, спрос на решения компании в B2G во втором квартале уже увеличился в три-четыре раза по сравнению с первым кварталом. Ещё более активного интереса к российским продуктам господин Иодковский ожидает в корпоративном секторе, столкнувшемся с проблемами из-за ухода иностранных поставщиков.

В Vinteo рассказывают про трёхкратный рост спроса на систему видео-конференц-связи, причем 45 % приходится на B2B-сегмент: «В первую очередь это компании нефтегазового сектора, финансовые организации». Директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов подтверждает, что спрос на их решение «серьёзно вырос с начала марта» со стороны бизнес-заказчиков.

Ряд участников рынка остался недоволен тем фактом, что чиновником прямо рекомендуется переходить именно на TrueConf.

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«Минцифры начало рассылать в госорганы письма с настоятельной рекомендацией использовать TrueConf еще в начале пандемии. В списки и каталоги импортозамещения видео-конференц-связи подавались несколько отечественных разработчиков, включая и "ВидеоМост", но в рассылках министерства оказывается только TrueConf», — утверждает директор по продажам «ВидеоМоста» Дмитрий Шульга.

#отечественное по #vk #trueconf
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Серегарус
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всё правильно, никаких "чудесных" технологий тут нету..делай своё и пользуйся
Чиновники начали переходить на российские средства конференц-связи
Александр Дедок
20:30
От 15,5 в других магазинах - в шит линке на 25 процентов дороже получается
Цены на процессоры в магазинах РФ снижаются на фоне укрепления рубля – Ryzen 5 5600X дешевле 20 000р
Madarator
20:29
Как вариант: но насколько долго они могут перенести? Месяца три - это несерьезно, а больше полугода - тут могут Радеоны отбить часть рынка. Возможно ли такое? ;)
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