Несмотря на то, что релиз мобильной f2p-игры Avatar Reckoning состоится ещё только в лучшем случае через полгода, его разработчики не оставляют попыток заранее сформировать вокруг него определённую пользовательскую базу. Для этого сегодня был опубликован свежий трейлер игры, демонстрирующий красоты планеты Пандора, а также многие хорошо знакомые по фильму пейзажи и технику.
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Согласно описанию проекта, в Avatar Reckoning мы будем играть за аборигенов планеты Пандора, сражающихся против людей-захватчиков, прибывших на неё, чтобы фактически заниматься грабежом природных ресурсов. Заявлены эффектные, насколько это вообще возможно в реалиях мобильного гейминга перестрелки, система кастомизации персонажей и другие неотъемлемые части современных мобильных видеоигр.
Стоит отметить, что франшиза «Аватар» стремительно развивается: к концу этого года должен выйти фильм «Аватар: Путь воды», а Ubisoft тем временем трудится над полноценной AAA-игрой Avatar Frontiers of Pandora, которая тоже планируется к выходу до следующего года.