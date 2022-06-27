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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Красоты Пандоры в трейлере мобильного экшена Avatar Reckoning
Как фильм для ценителя превратить в успешную франшизу.
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Несмотря на то, что релиз мобильной f2p-игры Avatar Reckoning состоится ещё только в лучшем случае через полгода, его разработчики не оставляют попыток заранее сформировать вокруг него определённую пользовательскую базу. Для этого сегодня был опубликован свежий трейлер игры, демонстрирующий красоты планеты Пандора, а также многие хорошо знакомые по фильму пейзажи и технику.

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Согласно описанию проекта, в Avatar Reckoning мы будем играть за аборигенов планеты Пандора, сражающихся против людей-захватчиков, прибывших на неё, чтобы фактически заниматься грабежом природных ресурсов. Заявлены эффектные, насколько это вообще возможно в реалиях мобильного гейминга перестрелки, система кастомизации персонажей и другие неотъемлемые части современных мобильных видеоигр.

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Стоит отметить, что франшиза «Аватар» стремительно развивается: к концу этого года должен выйти фильм «Аватар: Путь воды», а Ubisoft тем временем трудится над полноценной AAA-игрой Avatar Frontiers of Pandora, которая тоже планируется к выходу до следующего года.

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Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
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wwr222
19:20
Вопрос, что там показывает датчик...
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
Hacknir
19:16
кто о чем а вата о гомо теме.
СМИ: из-за остановки продаж Windows 10 в РФ количество поисковых запросов по «пиратской» активации ОС выросло на 80-250 %
Hacknir
19:15
т.е. про лекарства ты тактично проигнорил. Сразу какие то хозяева вылезли и прочие зоновские понятия.
СМИ: из-за остановки продаж Windows 10 в РФ количество поисковых запросов по «пиратской» активации ОС выросло на 80-250 %
vladislavich173
19:15
даунклокинг в принципе идея довольно бредовая, но мб сделаю статью с андервольтом, там все интереснее. Ток у меня ваттметра нет, а без него не особо показательно
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
Владимир Владимирыч
19:12
Можно в людном месте устроить эдакий общественный туалет, только наоборот: поссал человек, а ему ещё копеечку дали.)))
Датчане работают над заменой бензина человеческой мочой
vladislavich173
19:11
в синебенче разница от прогона к прогону порой под 300 очков на одних настройках))) я хоть примерно хотел попасть
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
vladislavich173
19:10
да, но разница не особо большая
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
vladislavich173
19:07
но на А320, где фаз меньше на таких же гигах уже питальник раскаляется, тоже самое если бы я себе райзен 7 вкорячил
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
vladislavich173
19:06
30-34, в комнате было холоднее 24 наверное, это в стресс тесте аиды без разгона, ну допустим 60 на датчиках, но не может быть дельта в 40 градусов на задней стороне, был бы троттлинг и сброс частот, в...
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
Uzur
19:01
Хватит не волнуйся. Сижу в 4к на 3080 и норм, форза с х8 сглаживанием как раз 60-80фпс
Характеристики RTX 4090, RTX4080, RTX 4070 будут отличаться от предполагаемых ранее
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