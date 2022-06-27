Как фильм для ценителя превратить в успешную франшизу.

Несмотря на то, что релиз мобильной f2p-игры Avatar Reckoning состоится ещё только в лучшем случае через полгода, его разработчики не оставляют попыток заранее сформировать вокруг него определённую пользовательскую базу. Для этого сегодня был опубликован свежий трейлер игры, демонстрирующий красоты планеты Пандора, а также многие хорошо знакомые по фильму пейзажи и технику.

реклама

Согласно описанию проекта, в Avatar Reckoning мы будем играть за аборигенов планеты Пандора, сражающихся против людей-захватчиков, прибывших на неё, чтобы фактически заниматься грабежом природных ресурсов. Заявлены эффектные, насколько это вообще возможно в реалиях мобильного гейминга перестрелки, система кастомизации персонажей и другие неотъемлемые части современных мобильных видеоигр.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3070 Ti задешево в Регарде RTX 3050 за 25тр в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок 3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3080 дешевле 100 тр - скидка 20% 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Стоит отметить, что франшиза «Аватар» стремительно развивается: к концу этого года должен выйти фильм «Аватар: Путь воды», а Ubisoft тем временем трудится над полноценной AAA-игрой Avatar Frontiers of Pandora, которая тоже планируется к выходу до следующего года.