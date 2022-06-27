Большой брат уже здесь.

Как известно, современный геймер — существо в высшей степени нежное и ранимое, считающее неприемлемым любые проявления грубости («токсичности») в голосовом и письменном чатах в видеоиграх. А разработчики игр и рады им потворствовать, создавая иллюзию волшебного мира доброты и взаимопонимания. Не является исключением из данного современного правила и студия Riot Games, которая очень серьёзно относится к жалобам не непристойное поведение и даже готовая тратить невероятное количество ресурсов на то, чтобы нарушители порядка быстро и эффективно получали возмездие.

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О том, что Riot будет записывать голосовой чат в своём соревновательном шутере Valorant, нам известно ещё с апреля этого года. Теперь же выяснилось, что студия приступит к внедрению данной системы уже с 13 июля — именно в этот день в Северной Америке в тестовом режиме запустят данную систему записи и анализа голосового чата. Пока что её действие будет распространяться только на английский язык, но нетрудно догадаться, что впоследствии её распространят и на остальные наиболее популярные языки.

Важно отметить, что в середине июля начнётся именно тестирование системы: в рамках проверки её не будут использовать для наказания «токсичных» пользователей. Тестирование предназначено для того, чтобы система научилась определять запрещённые изречения и не допускала ошибочных срабатываний.

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Полноценное поэтапное внедрение системы в игру начнётся только после тестового «прогона». Иными словами, ближе к концу года.