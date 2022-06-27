К сожалению, всё логично.

Журналисты издания «Коммерсантъ» сообщают, что после того, как Microsoft объявила о приостановке официальных продаж Windows в России, количество запросов в Google по установке пиратских версий ОС увеличилось на 80-250 %.

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Также о росте продаж частным клиентам заявляют и разработчики систем на базе Linux — они надеются, что в перспективе аудитория российских ОС увеличится втрое. Правда, речь тут пока идёт о сотнях копий, в лучшем случае — тысячах. У экспертов есть объективные сомнения по поводу того, что пользователи массово перейдут на Linux из-за её сложности.

За последние 90 дней количество запросов в Google, связанных со способами активации Windows 10, выросло на 80–250 % в зависимости от формулировки, об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends. В течение июня одним из самых быстрорастущих запросов стало бесплатное скачивание Excel (на 650 %). За последнюю неделю в сети стали в 47 раз чаще, чем раньше, искать Windows 10 Media Creation Tool по ее точному имени.

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Напомним также, россияне столкнулись с проблемой скачивания ОС с официального сайта Microsoft в конце июня, сделать это можно было только через VPN. Источник издания также рассказал, что сейчас житель России сможет активировать дисковую версию Windows или предустановленную на ноутбук ОС, только если укажет другую страну, а не Россию или Беларусь.