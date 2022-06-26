Но многим ли данный проект спустя столько лет интересен?

Многострадальное несчастное творение Ubisoft под названием Skull & Bones пять лет пребывало в состоянии производственного ада, но теперь, по всей видимости, релиз уже совсем не за горами: внимательные посетители официального сайта североамериканской комиссии ESRB обнаружили, что проекту присвоен возрастной рейтинг «M» (Mature, 17+).

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Технически это самый суровый возрастной рейтинг из числа стандартных имеющихся в распоряжении ESRB. Существует также специальный сверхжёсткий рейтинг AO (Adults Only), однако за всю историю игропрома он применялся лишь несколько раз, и то — в особо вопиющих случаях.

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Обычно присвоение играм возрастного рейтинга свидетельствует о завершении их производства и подготовке к скорому релизу, поскольку комиссии необходимо оценить именно готовую версию проекта, предназначенную для реализации в продаже. Не исключено, что уже в ближайшие дни Ubisoft официально объявит дату выхода Skull & Bones и опубликует массу сопроводительной документации. На это, к слову, намекает и недавняя информация от авторитетного инсайдера Тома Хендерсона.