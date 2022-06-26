Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пиратскому экшену Skull & Bones от Ubisoft присвоили возрастной рейтинг — похоже, релиз маячит на горизонте
Но многим ли данный проект спустя столько лет интересен?
анонсы и реклама
RTX 3050 уже за 31 тр - смотри
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке

Многострадальное несчастное творение Ubisoft под названием Skull & Bones пять лет пребывало в состоянии производственного ада, но теперь, по всей видимости, релиз уже совсем не за горами: внимательные посетители официального сайта североамериканской комиссии ESRB обнаружили, что проекту присвоен возрастной рейтинг «M» (Mature, 17+).

реклама

Технически это самый суровый возрастной рейтинг из числа стандартных имеющихся в распоряжении ESRB. Существует также специальный сверхжёсткий рейтинг AO (Adults Only), однако за всю историю игропрома он применялся лишь несколько раз, и то — в особо вопиющих случаях.

анонсы и реклама
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3050 за 25тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Обычно присвоение играм возрастного рейтинга свидетельствует о завершении их производства и подготовке к скорому релизу, поскольку комиссии необходимо оценить именно готовую версию проекта, предназначенную для реализации в продаже. Не исключено, что уже в ближайшие дни Ubisoft официально объявит дату выхода Skull & Bones и опубликует массу сопроводительной документации. На это, к слову, намекает и недавняя информация от авторитетного инсайдера Тома Хендерсона.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдер: Ubisoft покажет обновлённую версию многострадальной Skull and Bones в следующем месяце
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
83
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 2
18
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
24
О планете Пандора: История создания, особенности, флора и фауна
4
Переходники USB-C/3.5mm Jack и дешевые наушники с Aliexpress
4

Сейчас обсуждают

super619
17:18
Не лучше: у него мосфеты взади на Gigabyte B550M S2H.
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
help
17:15
баян
Энтузиаст снял с AMD Ryzen 7 5800X3D крышку и заменил припой на «жидкий металл»
xenophobius
17:12
Угу, увидел инфу о патче, решил приобщиться. В итоге выяснилось что выпустив этот патч разрабы сломали систему сейва в миссиях и заодно вроде кому то поломали геймплей в старых сейвах. Но первично - ...
После обновления King Arthur Knight’s Tale «сбросила вес» более чем в три раза
Шеша сидит с компа
17:04
агрошкололо угомонись.чимбал хоть штото себе купить может .в отличии от тебя нищука ,теже наушники.а ты только вирт сборочки клепать умееш
Переходники USB-C/3.5mm Jack и дешевые наушники с Aliexpress
32Влад32
17:03
Вот было бы здорово почитать, как энтузиаст снял крышку и заменил кристалл ... ))
Энтузиаст снял с AMD Ryzen 7 5800X3D крышку и заменил припой на «жидкий металл»
Kudzo
17:03
За сарказм плюсанул, но доля правды в этом есть. Не бомжуем, но цены прыгнули. Пару лет назад за эл-во/газ платил £80/мес, этой зимой уже £170, а сейчас летом £140. И на всё остальное цены выросли, хо...
Покупка игровой видеокарты в магазинах РФ по рекомендованной цене снова стала реальностью
Сергей Егоров
16:57
"Крупнейшая майнинговая компания" . А что производит интересно?
Крупнейшая майнинговая компания в РФ договорилась с Газпромом о получении дешёвого электричества
Alagar81
16:56
Подтверждаю, в метро на полных ультрах в QHD мне 2080ti хватало впритык, кое где fps до 50 проваливался, да о чем тут говорить, если у меня потом на 3090 в киберпанк далеко не везде 60+ fps было (все ...
Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
quid irrumabo
16:55
Что-то пошло не так)
Переходники USB-C/3.5mm Jack и дешевые наушники с Aliexpress
wwr222
16:54
Лялябол...
Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем