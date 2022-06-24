Вероятность предельно высока.

Авторитетнейший инсайдер Том Хендерсон, который пока ни разу не ошибся в своих «предсказаниях» относительно игровой индустрии, сообщил, что, по его сведениям, Ubisoft запланировала на начало июля полноценную презентацию обновлённого варианта морского экшена Skull and Bones.

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По сведениям инсайдера, Ubisoft покажет игровой процесс своего многострадального проекта, огласит дату его выхода, а также поделится основными подробностями. Больше никакой информации «на руках» у Тома Хендерсона пока нет.

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Напомним, анонс Skull and Bones состоялся ещё в 2017 году, но впоследствии проект провалился в производственный ад с перезапуском разработки, сменой концепции, уходом ключевых сотрудников и другими неприятностями. Очень хотелось бы верить, что все страдания, пережитые данным проектом и причастными к нему лицами, были не напрасными.