У героя есть напарник-демон, если что!

Разработчики из студии Plot Twist совместно с издательством Rogue Games представили геймплей The Last Case of Benedict Fox — детективной метроидвании, авторы которой вдохновлялись книгами писателя Говарда Лавкрафта.

В центре сюжета The Last Case of Benedict Fox — детектив с именем, представьте себе, Бенедикт Фокс. Он приезжает в отдалённое поместье с целью расследовать убийство молодой супружеской пары и пропажу их ребёнка. Раз уж мы имеем дело с произведением, вдохновлённым Лавкрафтом, то к напарнику-демону следует отнестись спокойно. Демон помогает герою, открывая ему доступ в потусторонний мир с попутным исследованием воспоминаний и эмоций умерших людей.

В представленном видеоролике с реальным игровым процессом Фокс развлекает себя розыском старинных посланий, которые могут помочь в проведении древнего ритуала. В какой-то момент нашему детективу приходится вступить в схватку с недружелюбными демонами, пустив в ход нож и пистолет. Силы хорошего демона-напарника тоже пригождаются, что в очередной раз демонстрирует разнообразие подходов в боевой системе игры.

Из всех особенностей игры разработчики посчитали нужным отметить следующее:

Сражайтесь с демонами, исследуйте подсознание и решайте сложные головоломки в приключенческом лабиринте, вдохновленном кошмарами Лавкрафта, криминальным чтивом нуар и джазовой музыкой начала 20-го века.

Используйте свою связь с демоном, чтобы исследовать умы недавно умерших, чтобы получить «показания». Погрузитесь в сюрреалистические миры, где воспоминания, эмоции и травмы обретают физическую форму.

Раскройте секреты старинного особняка, где пара была найдена убитой, а их ребенок пропал без вести. Погрузитесь в тёмную, но интимную интригу, которая заставит вас столкнуться с семейными демонами — в прямом и переносном смысле.

Используйте своё оружие, силы демонов и окружающую среду в творческих комбинациях, чтобы победить демонов, монстров и сектантов, но помните, что концентрация и тактический подход — ваши главные достоинства.

Удивительная детективная метроидвания The Last Case of Benedict Fox должна поступить в продажу только весной 2023 года. Разработчики из Plot Twist пока не готовы назвать точную дату, но за всеми подробностями об игре уже сейчас можно проследовать на соответствующие странички в магазинах Steam и Epic Games Store. Релиз на консолях Xbox Series X и S тоже запланирован.