Пока наши внештатные «помощники» нередко повторяют в своих публикациях давно устаревшие новости, в мире происходят действительно свежие события. Так, например, стало известно, что вышедший в середине июня аниме-боевик с элементами платформера Neon White оказался в «топе» наиболее высокооценённых Steam-игр из числа появившихся на свет в текущем году.
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По статистике, Neon White получила более 2,1 тысячи отзывов, 98 % из которых — положительные. В среднем новинка довольствуется «крайне положительным» пользовательским рейтингом в сервисе Valve, чего удаётся добиться лишь единицам видеоигр в год.
Несмотря на потрясающий результат, в общем зачёте новинка среди своих коллег за текущий год пока располагается только на восьмой позиции, уступая таким проектам, как God of War (2018), Teardown, Raft, Dofromantik и другим. Важно помнить, что самыми высокооценёнными играми вполне могут стать практически никому неизвестные инди-проекты, что мы, в общем-то, и наблюдаем.
В Neon White мы играем за наёмного убийцу «Уайта», призванного из ада, чтобы заслужить право на искупление своих грехов, истребляя терроризирующих местный мир демонов. До 7 июля на игру будет распространяться 10-процентная скидка, так что при желании совершить кучу лишних телодвижений Neon White можно приобрести за 495 рублей.