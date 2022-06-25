Как и всегда в подобных случаях, главный вопрос — зачем.

Инсайдер RalphsValve, который ранее неоднократно публиковал впоследствии подтверждавшиеся «секретные» сведения, вновь вышел на связь и поделился последними «тайнами» относительно грядущей Call of Duty Modern Warfare II. По словам инсайдера, в его распоряжении оказалась информация, гласящая о том, что для новинки готовится специальный игровой режим, который сейчас существует под кодовым названием Project Nexus.

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По всей видимости, Activision возлагает на этот режим большие надежды, поскольку, как утверждает RalphsValve, к работе над ним привлекли практически все имеющие опыт работы над шутерами внутренние студии издательства. С точки зрения игрового процесса данный режим описывается как вдохновлённый Escape from Tarkov: игроки будут сражаться в PvPvE-формате, а сюжет данного режима продолжит основной сюжет Modern Warfare II.

Согласно имеющимся сведениям, Project Nexus планируют добавить в Modern Warfare II спустя несколько месяцев после её релиза — где-то в первом квартале 2023 года. Кроме того, жизнеспособность и смысл выпуска данного режима будут во многом зависеть от успехов (или отсутствия таковых) у основной Modern Warfare II, а также у Warzone 2.

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Что касается Call of Duty Modern Warfare II, то новинка ожидается к выходу 28 октября на всех актуальных платформах.