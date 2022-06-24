У нас сервис недоступен, если вдруг кто забыл.

В рамках последнего мероприятия Xfest 2022 для разработчиков игр компания Microsoft анонсировала скорое появление поддержки сервисом Xbox Cloud Gaming клавиатур и компьютерных мышей. Ещё один приятный бонус из готовящихся — снижение времени задержки в ходе игрового процесса.

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Один из представителей команды редмондцев Морган Браун в рамках диалога с прессой на Xfest 2022 дал понять, что консоли Xbox уже давно снабжены поддержкой клавиатур и мышей, но в случае с облачными версиями игр реализация таких базовых вещей появляется только сейчас. Нововведение готовится не только для консолей, но и для, разумеется, PC. Но в данном вопросе ещё существуют сложности по части обеспечения работы с клавиатурой и мышью во всех облачных версиях игр.

На данный момент классическую связку контроллеров поддерживают облачные Minecraft, Halo Infinite, Fortnite и Sea of Thieves. По ходу увеличения библиотеки Xbox Cloud Gaming список поддерживаемых проектов тоже будет расширяться.

Ещё один момент — появление функции Direct Capture для Display Details API. Она позволяет снизить задержку сигнала до 2-12 мс в сравнении с 8-74 мс в настоящий момент.

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У новой версии API имеются некоторые ограничения —— как минимум, сейчас речь идёт только о разрешении 1440p максимум, не совсем полноценной поддержке динамического разрешения и технологии HDR. Данные ограничения, как считаю редмондцы, не должны оказать существенного влияния на разработчиков, ведь у облачных версий игр «потолок» разрешения и вовсе составляет 720p на мобильных устройствах и 1080p на ПК и консолях.