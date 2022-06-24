Теперь он попытается определить долю ботов силами собственных специалистов.

По данным Business Insider, не теряющий надежды купить Twitter Илон Маск (Elon Musk) на этой неделе получил не только архивные данные, но и доступ к потокам информации в реальном времени через программный интерфейс. По замыслу сторон, это позволит специалистам, работающим на миллиардера, оценить долю «ботов» в ежедневной пользовательской аудитории социальной сети.

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Источник изображения: WireImage

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Если эта доля окажется существенно выше пяти процентов, о которых руководство Twitter не уставало твердить ранее, то у Маска может появиться мотив пересмотреть цену сделки в сторону снижения – на данный момент он оценивает капитализацию Twitter в $44 млрд. Совет директоров уже одобрил продажу компании Илону Маску, голосование акционеров по этому вопросу на общем собрании должно состояться либо в конце июля, либо в начале августа. Время идёт, а потому представители Twitter стараются выполнять поставленные потенциальным покупателем условия.