По данным Business Insider, не теряющий надежды купить Twitter Илон Маск (Elon Musk) на этой неделе получил не только архивные данные, но и доступ к потокам информации в реальном времени через программный интерфейс. По замыслу сторон, это позволит специалистам, работающим на миллиардера, оценить долю «ботов» в ежедневной пользовательской аудитории социальной сети.
реклама
Если эта доля окажется существенно выше пяти процентов, о которых руководство Twitter не уставало твердить ранее, то у Маска может появиться мотив пересмотреть цену сделки в сторону снижения – на данный момент он оценивает капитализацию Twitter в $44 млрд. Совет директоров уже одобрил продажу компании Илону Маску, голосование акционеров по этому вопросу на общем собрании должно состояться либо в конце июля, либо в начале августа. Время идёт, а потому представители Twitter стараются выполнять поставленные потенциальным покупателем условия.