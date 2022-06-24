Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новая игра от авторов Dark Souls и Elden Ring находится на финальной стадии производства
Но, как известно, финал — понятие растяжимое.
анонсы и реклама
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
Несколько RTX 3060 Ti от 50 тр - смотри
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
RTX 3070 уже дешевле 70тр

Будучи крупной и известной студией разработки игр, FromSoftware на лаврах долго не почивает, а практически сразу переходит к производству новых проектов, при этом параллельно продолжая доделывать ранее начатые. Так, в беседе с изданием 4Gamer руководитель FromSoftware Хидетака Миядзаки сообщил, что следующая [прим. ред.: готовящаяся к релизу] игра студии сейчас находится на завершающих стадиях разработки.

реклама

К сожалению, никакими подробностями данного проекта господин Миядзаки не поделился, равно как и не сообщил, что в его представлении «финальная стадия». Как мы знаем, разные разработчики вкладывают в это определение диаметрально противоположные смыслы: для одних «финал» — это за два года до релиза, другие же более приземлённые и считают завершающей стадией уже непосредственно проверку и отладку.

анонсы и реклама
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3050 за 25тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3080 - 90 тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Также из интервью Миядзаки стало известно, что FromSoftware будет наращивать свои «производственные мощности»: студия ищет новых специалистов, которые будут трудиться сразу над несколькими проектами. Проще говоря, успех надо закреплять.

#fromsoftware
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Всё ближе к цели: спидраннер «пробежал» Elden Ring менее чем за 6 минут
Поставки Elden Ring перевалили за 13,4 млн копий
Авторы Dark Souls наконец-то заявили о намерениях восстановить игровые серверы проекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
126
Как купить видеокарту "с рук" правильно
104
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
24
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
17
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
37
Полицейское кино: Беверли-Хиллз и Эдди Мёрфи "вырождаются"
4

Сейчас обсуждают

ахахах
18:10
Лавров говорит что войну могут организовать щас(12:58 24.06.2022 Лавров предположил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией)
Новая игра от авторов Dark Souls и Elden Ring находится на финальной стадии производства
Bloodrender
18:08
Что тебе дадут 16 больших ядер и чем мешают малые ядра? Просто одень очки и посмотри внимательно на этот скрин. Как же 12900K дербанит во все щели "лучший егравой працезар". Не смотри даже на средний ...
Низкочастотный инженерник Raptor Lake-S на 20% опередил i9-12900K в многопотоке и в играх был неплох
Roman Tebyakin
18:08
Сегодня уже нет возможности платить через киви. Али закрывает заказы намеренно ! Накручивает курс и получает сверхприбыль. Автор пиши новую статью , как подать жалобу на Али в ФАС или Роспотребнадзор,...
Lenovo выпустила игровые ноутбуки Legion с чипами Ryzen 6000 и графикой RTX 30 по цене от $1130
kib@rg
18:07
Зачем за 18к нужен старый B0 проц 5800х 105W, когда за 15к продают новенький 5700х 65W на новом степпинге B2 ? 15 тысяч 5700X https://aliexpress.ru/item/1005004274929037.html
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
Зеновий Радеонович
18:07
Там уже не подпорка нужна, а совершенно другая конструкция корпуса. )))
Инсайдер показал рендеры RTX 4090 Ti — система охлаждения занимает больше 3-х слотов
username96729
18:07
Не являюсь майнером, но при продаже своей карты указал бы, что эксплуатировалась на пониженных частотах (-15%), тк с настройками по-умолчанию в моем корпусе карта греется до 90-95 в требовательных игр...
Как купить видеокарту "с рук" правильно
ахахах
18:05
надо с 24 февраля 2022г вести отсчёт,а не за 50 лет.Мир поменялся,ты вкурсе
Власти США не готовы активно вмешиваться в развитие национальной полупроводниковой отрасли
kib@rg
18:04
А что там опасного? Цены в 2 раза ниже, чем в местных магазах, но придется месяц посылки подождать. Зато за цену 5600X (22к в местных магазах), можно с алика взять новенький 5900X, что я и сделал.
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
Яков Рудев
18:04
Ну теперь точно голод организуют. В свое время делали топливо из рапса. Вроде бы все хорошо. Но сократились посадки продовольственных культур. Выросло в цене продовольствие. И вроде как это было на ка...
Новая игра от авторов Dark Souls и Elden Ring находится на финальной стадии производства
ахахах
18:03
а смысл летать на масле
Новая игра от авторов Dark Souls и Elden Ring находится на финальной стадии производства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем