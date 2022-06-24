Будучи крупной и известной студией разработки игр, FromSoftware на лаврах долго не почивает, а практически сразу переходит к производству новых проектов, при этом параллельно продолжая доделывать ранее начатые. Так, в беседе с изданием 4Gamer руководитель FromSoftware Хидетака Миядзаки сообщил, что следующая [прим. ред.: готовящаяся к релизу] игра студии сейчас находится на завершающих стадиях разработки.
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К сожалению, никакими подробностями данного проекта господин Миядзаки не поделился, равно как и не сообщил, что в его представлении «финальная стадия». Как мы знаем, разные разработчики вкладывают в это определение диаметрально противоположные смыслы: для одних «финал» — это за два года до релиза, другие же более приземлённые и считают завершающей стадией уже непосредственно проверку и отладку.
Также из интервью Миядзаки стало известно, что FromSoftware будет наращивать свои «производственные мощности»: студия ищет новых специалистов, которые будут трудиться сразу над несколькими проектами. Проще говоря, успех надо закреплять.