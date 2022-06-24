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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Halo The Master Chief Collection могут добавить микротранзакции
Прекрасный конец для прекрасного сборника.
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В подавляющем большинстве современных видеоигр микротранзакции используются исключительно для покупок различных элементов кастомизации — обликов персонажей, оружия, различных визуальных эффектов и тому подобного. В сборнике Halo The Master Chief Collection всю опциональную косметику можно получить бесплатно — просто тратя время на игровой процесс и получая внутриигровые «монетки» за выполнение различных заданий.

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Однако в 343 Industries пришли ко вполне логичному выводу, что на сегодняшний день объём косметического контента в сборнике столь велик, что многие игроки не захотят тратить время на его получение стандартным способом. При этом, как считают разработчики, игроки будут вполне готовы заплатить денежку, дабы получить определённый объём внутриигровой валюты, за которую, в свою очередь, приобретут всё, что им необходимо.

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Никакого игрового преимущества подобное действие игроку не обеспечит. Подробнее о планах студии на эту тему в 343 Industries собираются поведать позднее.

#343 industries #halo the master chief collection
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