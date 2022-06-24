Компания Microsoft анонсировала несколько важных изменений для настольной версии браузера Edge, ориентированных для игроков. Как утверждают представители команды разработки программы, при создании новых функций они тесно контактировали с командой Xbox.
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Обновлённая версия домашней страницы Edge позволит пользователям быстро ознакомиться с последними новостями игровой индустрии. Если войти в учётную запись Xbox, то браузер предоставит быстрый доступ к библиотеке Xbox Cloud Gaming.
Ещё из интересного: браузер поддерживает технологию Clarity Boost, которая повышает чёткость изображения при стриминге игр в Windows 10 и 11. А в новом режиме эффективности Edge будет потреблять минимум ресурсов при запуске игры.
Домашняя страница обновлённого Edge открывает доступ к набору бесплатных простеньких игр, среди которых есть Microsoft Jewel, Microsoft Edge Surf, Microsoft Majong и другие.