Со всеми вытекающими.

О том, что Overwatch 2 полностью заместит собой первую Overwatch, сыграв, по сути, роль большого обновления, разработчики из Blizzard сообщали ещё в день анонса проекта. Со временем данная информация стала забываться, и вот, по Сети с завидным постоянством стали гулять вопросы в духе «А что будет с Overwatch после релиза Overwatch 2?». Освежить данную информацию в памяти геймеров пришлось геймдиректору проекта Аарону Келлеру в рамках сессии вопросов и ответов на Reddit.

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По словам Келлера, Overwatch 2 заместит собой первую часть игры. Попытки запуска Overwatch будут приводить к перенаправлению на установку Overwatch 2. Иными словами, 4 октября, когда состоится «ранний релиз» Overwatch 2, «как прежде» уже больше не будет.

Келлер, впрочем, не исключает, что на определённое время в аркадных режимах Overwatch 2 появится своего рода имитатор оригинальной игры — дабы процесс адаптации прошёл максимально безболезенно. Напомним, что в сиквеле в значительной степени изменены правила игры: формат переделан под режим «5 на 5», а большинство персонажей были усилены/ослаблены в соответствии с изменившейся геймплейной реальностью.

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28 июня стартует второй этап бета-тестирования Overwatch 2, однако сразу важно помнить, что тестирование закрытое, и пускать в него будут «волнами». Так что не стоит расстраиваться, если через четыре дня вам поиграть не удастся.