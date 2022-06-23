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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Steam стартовала летняя распродажа
Если поискать, то что-нибудь можно даже найти.
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Как и было объявлено ещё несколько дней тому назад, сегодня в Steam стартовала традиционная летняя распродажа. У вас может возникнуть вполне резонный вопрос: зачем в нынешних условиях вообще нужен этот материал, да ещё и в редакционном разделе сайта, который, собственно, и является его единственной официальной новостной лентой? Ответ достаточно простой: во-первых, если изловчиться, то при желании можно пополнить внутренний кошелёк своей учётной записи Steam и оплатить тем самым покупки; во-вторых, нас читают не только в России, но и практически во всех странах постсоветского пространства, где Steam работает в полной мере и без ограничений.

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Как бы то ни было, даже после пополнения внутреннего кошелька выбор доступных на распродаже игр оказывается достаточно бедным. Работу на российском рынке продолжили только инди-разработчики и наиболее здравомыслящие издатели, которые прекрасно понимают, что геополитическая ситуация рано или поздно нормализуется, а возвращаться на рынок как-то придётся.

С достойными скидками можно приобрести такие игры, как Death Stranding Director's Cut, Divinity Original Sin II, Disco Elysium The Final Cut, Shadow Warrior 3, DayZ, A Plague Tale Innocence и другие.

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3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Распродажа продлится две недели — вплоть до вечера 7 июля.

#steam #valve
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