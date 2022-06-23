Если поискать, то что-нибудь можно даже найти.

Как и было объявлено ещё несколько дней тому назад, сегодня в Steam стартовала традиционная летняя распродажа. У вас может возникнуть вполне резонный вопрос: зачем в нынешних условиях вообще нужен этот материал, да ещё и в редакционном разделе сайта, который, собственно, и является его единственной официальной новостной лентой? Ответ достаточно простой: во-первых, если изловчиться, то при желании можно пополнить внутренний кошелёк своей учётной записи Steam и оплатить тем самым покупки; во-вторых, нас читают не только в России, но и практически во всех странах постсоветского пространства, где Steam работает в полной мере и без ограничений.

реклама

Как бы то ни было, даже после пополнения внутреннего кошелька выбор доступных на распродаже игр оказывается достаточно бедным. Работу на российском рынке продолжили только инди-разработчики и наиболее здравомыслящие издатели, которые прекрасно понимают, что геополитическая ситуация рано или поздно нормализуется, а возвращаться на рынок как-то придётся.

С достойными скидками можно приобрести такие игры, как Death Stranding Director's Cut, Divinity Original Sin II, Disco Elysium The Final Cut, Shadow Warrior 3, DayZ, A Plague Tale Innocence и другие.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Распродажа продлится две недели — вплоть до вечера 7 июля.