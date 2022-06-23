Издательство Focus Entertainment совместно с разработчиками из Asobo Studios провело трансляцию, посвящённую приключенческому экшену A Plague Tale: Requiem. В рамках тематического стрима авторы не только рассказали об игре, попутно представив большое геймплейное видео, но также назвали точную дату релиза.
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Сиквел A Plague Tale: Innocence должен поступить в продажу 18 октября на всех обозначенных платформах. Что до новой геймплейной демонстрации, то тут авторы на протяжении более 10 минут нам показывали очередные приключения главных героев Амиции и Гуго. Неразлучные брат и сестра изо всех сил пытаются скрыться от солдат, пробираются по карьеру и пытаются отвлечь всех, кто может причинить им вред. В ход идёт всё оружие врагов — от пращи до взрывчатки. Также в ролике показали, как Гуго умеет управлять полчищами крыс, защищая раненую сестру Амицию.
Релиз A Plague Tale: Requiem должен состояться на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также на Nintendo Switch в виде «облачной» версии. Предзаказы тоже уже открыты — в магазине Steam за базову версию игры просят 1999 рублей. За оформление предварительного заказа игрок гарантированно получит дополнение Protector Pack, в которое входят: запас материалов для изготовления предметов и уникальные украшения для Амиции.
По сюжету сиквела, Гуго и Амиция отправляются на юг, чтобы начать новую жизнь вдали от чумы и помочь Гуго обуздать родовое проклятие. В какой-то момент силы мальчика вновь просыпаются, поэтому крысы, несущие на своих спинах смерть и разрушения никуда не денутся.
«Узнайте вместе с героями, на что вы готовы пойти, чтобы выжить и спасти своих любимых. Нападайте скрытно или залейте свой путь кровью врагов, но что бы вы ни выбрали — к вашим услугам обширный арсенал оружия, инструментов и сверхъестественных способностей», — гласит официальное описание A Plague Tale: Requiem в магазине Steam.
Брат и сестра вновь вынуждены бежать, на этот раз их ведёт пророчество о далёком острове, который может стать ключом к спасению Гуго.