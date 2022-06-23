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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard объяснила, как пройдёт процесс переноса «косметики» из Overwatch в Overwatch 2
Безболезненно. Это если коротко.
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Как известно, Overwatch 2 должна заменить собой первую часть — с сохранением всего достигнутого игроками прогресса в деле разблокировки различных обликов персонажей, эмоций, реплик и прочей «косметики». Всё бы ничего, но в Overwatch верховенствует система «лутбоксов», тогда как в Overwatch 2 будут уже привычные для современных геймеров свободный магазин косметического контента и боевой пропуск. Как быть с этой ситуацией?

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Решение, на самом деле, простое и лаконичное. Во-первых, все заработанные и/или купленные вами в Overwatch виртуальные монеты (золотые), соревновательные очки (фиолетовые) и жетоны Overwatch League (синие) будут перенесены в сиквел. Во-вторых, все оставшиеся у вас неоткрытые «лутбоксы» автоматически откроются в Overwatch 2 без вашего участия — с добавлением их содержимого в вашу коллекцию. Очевидно, что за данные внутриигровые валюты в Overwatch 2 также можно будет что-нибудь приобрести.

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Напоминаем, что Overwatch 2 выйдет в раннем доступе (без PvE-контента) четвёртого октября. А 28 июня начнётся второй этап бета-тестирования.

#blizzard #overwatch #overwatch 2
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