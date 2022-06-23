Разработчики из студии Yager объявили о старте первого сезона в своём научно-фантастическом шутере The Cycle: Frontier. Как водится в подобных случаях, запуск нового сезона также сопровождается представлением боевого пропуска.
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В случае с боевым пропуском всё получилось чересчур стандартно: есть шкала прогресса по бесплатным наградам, а для желающих «задонатить» найдётся набор уникальных бонусов. Нужно понимать, что среди наград действительно есть удивительные штуки, в том числе внутриигровая валюта.
Наконец, охотники на внутриигровой «лут» в The Cycle: Frontier могут обратить внимание на тематические стримы по этой игре. До 4 июля за просмотр трансляций по игре на Twitch дают «дропсы» — уникальные единицы брони, оружия, сумки и многое другое.
Обновлённая версия The Cycle (именно поэтому она получила подзаголовок Frontier) вышла в Steam 8 июня текущего года. На момент написания данного материала у проекта было 65 % положительных рецензий из более 16,5 тысяч написанных.