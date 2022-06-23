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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В EGS раздают симулятор автомеханика и «настолку» по мотивам «Игры престолов»
На следующей неделе подарки не лучше.
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Четверг давно стал для Epic Games Store днём рутинной раздачи подарков всем желающим. С сегодняшнего дня и в течение ближайших семи суток пользователи EGS смогут бесплатно забрать в пользование сразу две игры: A Game Of Thrones The Board Game Digital Edition и Car Mechanic Simulator 2018.

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С обеими всё понятно исходя уже из их названия: первая представляет собой цифровую версию «настолки» по мотивам суперпопулярного сериала «Игра престолов», вторая — симулятор автомеханика, специально для тех, кому интересно копаться в хитросплетениях проводов, приборчиков и прочих железок, но не охота (или нет физической возможности) делать это с настоящей машиной.

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3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

В следующий четверг раздача сменится, и на сцену выйдут фэнтезийная ролевая инди-игра Geneforge 1 — Mutagen, а также пошаговый тактический «рогалик» Iratus Lord of the Dead.

#epic games #epic games store
1
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