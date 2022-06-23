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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Бобби Котика переизбрали на должность гендиректора Activision Blizzard
А что, кто-то сомневался?
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Несколько часов назад стало известно, что бессменный руководитель холдинга Activision Blizzard Бобби Котик переизбран на свой пост. Некоторые слишком оптимистично настроенные и витающие в иллюзиях геймеры предполагали, что голосование совета директоров пройдёт не в пользу Котика, но реальность, как оно часто бывает, взяла своё.

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Важно, впрочем, понимать, что новый срок Котика и впрямь может стать для него последним: формально сделка между Activision Blizzard и Microsoft должна быть завершена до конца июня 2023 года, и неизвестно, как новый владелец холдинга поступит с высшим руководством своей теперь уже подопечной компании.

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С другой стороны, не стоит забывать, что при всей неоднозначности для геймеров, с точки зрения инвесторов и акционеров Бобби Котик — отличный управленец, поскольку при нём Activision Blizzard стала зарабатывать поистине нецензурное количество денег, тем самым повышая уровень жизни своих инвесторов. Ради процветания которых, в общем-то, компании и работают — если это для кого-то до сих пор секрет.

#activision blizzard
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