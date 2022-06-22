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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Гоночная аркада The Crew 2 на современных консолях получит режим с 60 кадрами/с
Будет там и другой контент по случаю четырёхлетия.
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Гоночной аркаде The Crew 2 от Ubisoft исполняется 4 года, по такому случаю разработчики с издателем решил выпустить новый контент и напомнить игрокам о существовании данного проекта.

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Разработчики сразу дали понять, что у геймеров есть возможность забрать коллекционный Saleen SR7 за 1 единицу внутриигровой валюты. Что до нового контента, то начиная с 6 июля в The Crew 2 стартует новый сезон, а вот уже с его выходом игра сможет похвастаться следующими прибавками:

  • новые цветовые фильтры;
  • улучшенная система управления;
  • улучшенные погодные эффекты — актуально для всех платформ;
  • поддержка режим с 60 кадрами/c на PS5 и Xbox Series X.

Наконец, новый сезон может порадовать геймеров свежей сюжетной кампанией, созданной с чемпионом «Формулы» Крисом Форсбергом.

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3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
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The Crew 2 поступила в продажу 31 мая 2019 года на ПК и консолях.

#ubisoft #the crew 2
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