Гоночной аркаде The Crew 2 от Ubisoft исполняется 4 года, по такому случаю разработчики с издателем решил выпустить новый контент и напомнить игрокам о существовании данного проекта.
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Разработчики сразу дали понять, что у геймеров есть возможность забрать коллекционный Saleen SR7 за 1 единицу внутриигровой валюты. Что до нового контента, то начиная с 6 июля в The Crew 2 стартует новый сезон, а вот уже с его выходом игра сможет похвастаться следующими прибавками:
- новые цветовые фильтры;
- улучшенная система управления;
- улучшенные погодные эффекты — актуально для всех платформ;
- поддержка режим с 60 кадрами/c на PS5 и Xbox Series X.
Наконец, новый сезон может порадовать геймеров свежей сюжетной кампанией, созданной с чемпионом «Формулы» Крисом Форсбергом.
The Crew 2 поступила в продажу 31 мая 2019 года на ПК и консолях.