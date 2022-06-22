Это немало.

Десять дней назад средневековый сетевой боевик Chivalry 2 наконец-то добрался до Steam и его преданной аудитории. Данное решение, безусловно, максимально положительным образом сказалось на продажах проекта: с 12 июня и по сегодняшний день продажи Chivalry 2 в Steam перевалили за 300 тысяч копий.

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Учитывая, что первый миллион копий Chivalry 2 на всех платформах сразу удалось продать за два месяца — с июня 2021-го по август 2021-го — данный показатель можно с чистой совестью назвать потрясающим, поскольку проект давно уже вышел из поля зрения среднестатистического геймера. Получается, что фанаты Chivalry, высказавшие своё «фи» по отношению к Epic Games Store, всё же дождались праздника на своей улице.

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На сегодняшний день Chivalry 2 встречает нас 83-процентным пользовательским рейтингом в Steam и серьёзной 40-процентной скидкой, благодаря которой игру вплоть до 7 июля можно будет приобрести за 719 рублей. Если, конечно, есть желание танцевать с бубном и искать окольные пути для пополнения внутреннего Steam-кошелька.