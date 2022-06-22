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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Total War и Alien Isolation анонсировали любопытный сетевой шутер Hyenas
Впрочем, любопытный — это очень громко сказано.
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О том, что студия Creative Assembly корпит как минимум над одним шутером в полностью новой франшизе, нам было известно уже достаточно давно. Сегодня этот проект наконец-то был анонсирован; встречаем, научно-фантастический сетевой шутер Hyenas.

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Действие Hyenas разворачивается в относительно далёком будущем, в котором Земля была уничтожена, а сильные мира сего колонизировали Марс, превратив его в процветающий новый дом исключительно для богатых. Всё остальное население при этом проживает на орбитальной станции-трущобах под названием The Taint. Пока бедняки выживают, богачи занимаются извлечением артефактов с погибшей Земли, а также всячески наживаются на потребностях рабочего класса. Мы буем играть за так называемых Гиен — представителей местного криминального мира, грабящих богатеньких.

Игровой процесс описывается как некая гремучая смесь PvP и PvE: игроки будут высаживаться на задание и бороться за его выполнение с другими «Гиенами». Всего в заданиях участвуют пять команд по три бойца в каждой. В распоряжении «Гиен» футуристическое вооружение и экипировка, которые позволят избавиться от конкурентов

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Релиз Hyenas запланирован на следующий год. Если, конечно, всё пройдёт гладко.

#sega #creative assembly #hyenas
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