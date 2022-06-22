Если вам по каким-то причинам интересует судьба находящейся в разработке Final Fantasy XVI, то нужно обязательно ознакомиться с новыми подробностями, обнародованными продюсером проекта Наоки Ёсидой.
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Продюсер игры сходу признался, что решение сделать новую «финалку» в средневековом антураже разработчики захотели сразу, потому что такой стиль понравился большинству членов команды. А вот полноценного открытого мира здесь не будет — только большие локации.
История Final Fantasy XVI посвящена Клайву — молодому искателю приключений, компанию которому будут составлять напарники под управлением ИИ или волчонок по имени Торгал, «засветившийся» ещё в первом трейлере.
Клайв будет иметь в своём распоряжении «увесистый» набор спецспособностей и атак, между которыми он сможет переключаться в режиме реального времени. Продюсер игры пообещал, что каждый бой здесь будет уникальным и захватывающим.
Уже сейчас основная сюжетная кампания Final Fantasy XVI доступна для полного прохождения — от начала и до конца. В данный момент разработчики занимаются записью озвучки на разных язык и тестированием всех компонентов игры.
Final Fantasy XVI должна выйти летом 2023 года на PlayStation 5 — если к тому моменту ничего не поменяется, конечно.