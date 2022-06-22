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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стример «пропрыгал» Half-Life всего за 26,5 минут
Причём, пропрыгал — это почти буквально.
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Чем культовая игра отличается от «проходняка» на один вечер? Преданной фанатской базой, которая остаётся у проекта даже спустя десятки лет после релиза. Half-Life, безусловно, является культовой игрой, и чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на очередной рекорд скорости её прохождения, установленный стримером Muty.

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Использовав различные глитчи движка GoldSrc, которые впоследствии ожидаемо практически полным составом перешли в Source, стримеру удалось пробежать Half-Life за 26 минут и 38 секунд, что является абсолютным рекордом в данных правилах спидрана. Во время прохождения Muty активно применял так называемую распрыжку — известнейший баг движка, когда скорость передвижения персонажа многократно увеличивается при прыжках под определённым углом.

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Безусловно, современные спидраны — это в первую очередь создание наиболее оптимального маршрута прохождения и искоренение ошибок при его осуществлении, поэтому за все эти десятки лет рекорды продолжают появляться. Кто знает, возможно, в обозримой перспективе Muty установит ещё один рекорд, поскольку в данной дисциплине решающим может стать каждый лишний удар об угол или другое препятствие.

#half-life
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