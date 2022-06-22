В конце августа в Кёльне пройдёт традиционная выставка Gamescom 2022. Вот только поводов ждать её и надеяться на большой объём интересной информации с каждой новой неделей становится всё меньше и меньше. В начале июня стало известно, что на выставку не приедет Nintendo, теперь же поступили сведения о том, что Gamescom 2022 обойдут стороной ещё Activision Blizzard, Sony и Take-Two Interactive.
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Согласно информации от организаторов выставки, всего участие в ней примут порядка двухсот пятидесяти компаний, абсолютное большинство из которых, естественно, небольшие — инди-студии. Из числа крупных издателей подтверждено участие разве что THQ Nordic и Bandai Namco. Иными словами, всё самое интересное этим летом уже либо было анонсировано на предыдущих выставках, либо будет представлено на собственных мероприятиях соответствующих компаний.
Gamescom 2022 пройдёт с 24 по 28 августа в так называемом гибридном формате. Для большинства геймеров, впрочем, это ничего не меняет: всё самое основное в плане игр будет освещено в рамках церемонии открытия за день до старта выставки.