12 «лямов» за 7 лет и 3,5 месяца — это много или мало?

Весной 2015 года любители градостроительных симуляторов проснулись в раю — в продажу поступил Cities Skylines, который мгновенно окрестили «SimCity здорового человека». И в самом деле: помимо обширных возможностей в Cities Skylines присутствовало главное — масштаб, позволяющий построить действительно настоящий мегаполис со всей сопутствующей ему инфраструктурой. Неудивительно, что проект стал очень популярным (в масштабах жанра, естественно), и спустя семь лет и три месяца его продажи достигли отметки в 12 миллионов экземпляров.

реклама

Важно помнить, что речь в нижеуказанном видео идёт именно о количестве проданных копий. Поскольку Cities Skylines неоднократно становилась участницей бесплатных раздач, число непосредственно обладателей копии игры и, как следствие, пользовательская база, может быть значительно больше.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3070 Ti за 80 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Как бы то ни было, даже 12 миллионов копий — это достойнейший результат для игры в жанре градостроительного симулятора: далеко не самого популярного в современном сообществе геймеров.