Весной 2015 года любители градостроительных симуляторов проснулись в раю — в продажу поступил Cities Skylines, который мгновенно окрестили «SimCity здорового человека». И в самом деле: помимо обширных возможностей в Cities Skylines присутствовало главное — масштаб, позволяющий построить действительно настоящий мегаполис со всей сопутствующей ему инфраструктурой. Неудивительно, что проект стал очень популярным (в масштабах жанра, естественно), и спустя семь лет и три месяца его продажи достигли отметки в 12 миллионов экземпляров.
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Важно помнить, что речь в нижеуказанном видео идёт именно о количестве проданных копий. Поскольку Cities Skylines неоднократно становилась участницей бесплатных раздач, число непосредственно обладателей копии игры и, как следствие, пользовательская база, может быть значительно больше.
Как бы то ни было, даже 12 миллионов копий — это достойнейший результат для игры в жанре градостроительного симулятора: далеко не самого популярного в современном сообществе геймеров.