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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Ghost of Tsushima готовят некий новый проект в открытом мире
Ещё и стелс заявлен.
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Как и любая другая студия разработки игр, Sucker Punch долго без дела не сидит и после релиза очередного проекта практически сразу переходит к следующему. Так, внимательные пользователи обнаружили, что студии требуется целая когорта специалистов, в послужном списке которых обязательно должен числиться опыт работы над играми с определёнными критериями. Благодаря данной информации можно примерно прикинуть основные детали готовящегося в Sucker Punch проекта.

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Итак, коллективу необходимы сотрудники, имеющие опыт работы над стелс-боевиками в открытом мире с упором на рукопашные сражения. При этом Sucker Punch ожидает, что соискатель знаком с предыдущими творениями студии, дабы представлять себе подход компании к созданию боевых систем в своих проектах.

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Разумеется, под указанные в вакансиях критерии можно при желании за уши притянуть что угодно, однако наиболее логично всё вышеописанное смотрелось бы в сиквеле Ghost of Tsushima. Формально ни разработчики, ни даже Sony не сообщали о планах по подготовке продолжения, однако оригинальная игра продемонстрировала столь достойные результаты, что надо, как говорится, ковать железо, не отходя от кассы.

#ghost of tsushima #sucker punch
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