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Разработчики из компании Blizzard выпустили геймплейный трейлер недавно анонсированной героини Overwatch 2 — Королевы Стервятников. Как это уже было во все предыдущие разы, авторы рассказали отдельно обо всех способностях нового «танка» и наглядно показали их действие.

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Итак, основное оружие Королевы — шестизарядный помповый дробовик, который более эффективно работает в ближнем бою. Есть ещё у новой героини клинок, который позволяет накладывать на противников эффект кровотечения.

Ещё одна уникальная способность — «Командирский крик». Она увеличивает запас здоровья героини на 200 единиц, а союзников рядом — на 100 единиц. Данное умение также повышение скорость передвижения Королевы на 30 %.

Пассивная способность «Прилив адреналина» лечит героиню на весь урон периодического урона, который она успела нанести по врагам. А навык «Резня» позволяет Королеве топором поражать врагов с попутным нанесением периодического урона.

Наконец, суперспособность «Буйство» даёт возможность новому персонажу сделать рывок и ранить врагов, которые также станут получать урон от эффекта кровотечения. Пока противники находятся под действием данного эффекта, они не смогут лечиться.

Напомним, 21 июня компания Blizzard уточнила некоторые детали по грядущему этапу тестирования Overwatch 2. Разработчики дали понять, что доступ к игре будет предоставлен всем пользователям, оформившим заявки до 14 июля.

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Приглашения станут высылаться поэтапно, первая волна рассылок начнётся уже 28 июня, вторая — 5 июля.