В середине весны Blizzard представила широкой общественности следующий этап развития своей бессмертной MMORPG World of Warcraft — дополнение под названием Dragonflight. По сложившейся традиции, Blizzard подходит к выпуску своего игрового контента размеренно, в результате чего между анонсом, стартом предзаказов и релизом проходит по несколько месяцев. Сегодня стартовал второй этап: вместе со стартом приёма предварительных заказов разработчики сообщили, что Dragonflight выйдет в свет до конца текущего календарного года.
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За базовое издание игры компания требует 2 299 рублей, но поскольку в России и Беларуси получение Blizzard дополнительных денег от отечественных геймеров приостановлено на неопределённый срок, то затрагивать эту тему не имеет ровно никакого смысла.
Напомним, что дополнение Dragonflight будет посвящено драконам Азерота и месту их обитания — Драконьим островам — на протяжении тысячелетия остававшейся недоступной для простых смертных. После установки аддона игрокам будет доступна новая раса (Драк’тиры) и новый игровой класс (Evoker).