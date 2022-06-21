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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Бесплатное дополнение The Chained God для перспективной тактической ролевой игры King Arthur: Knight’s Tale выйдет 23 июня
Там будут сюжетный контент и новые враги.
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Разработчики из студии NeocoreGames назвали точную дату бесплатного дополнения The Chained God для тактической ролевой игры King Arthur: Knight’s Tale. Апдейт должен выйти 23 июня, он добавит в клиент проекта несколько новых противников.

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The Chained God также предложит игрокам заняться прохождением небольшой сюжетной кампании, посвящённой борьбе гигантов-фоморов во главе с богом-королём Балором. Геймеры должны дать им бой, после чего получить ценнейшую награду — сезонную валюту. Тратить здешние «кредиты» можно на покупку усилений экипировки и уникальных предметов.

Разработчики King Arthur: Knight’s Tale собираются поддерживать проект с помощью сезонных обновлений. Так вот, The Chained God — только первый апдейт из множества запланированных. Авторы заверили, что весь такой контент будет бесплатным.

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Напомним, King Arthur: Knight’s Tale поступила в продажу 26 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. На момент публикации данного материала у проекта было 82 % рейтинга в Steam на основании более 2,5 тысяч отзывов.

#king arthur knights tale #neocoregames
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