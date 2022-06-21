Команда поддержки Telegram объявила о том, что мессенджер в 2022 году вошёл в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей превысило 700 миллионов человек в месяц.
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Разработчики утверждают, что таких впечатляющих результатов удалось добиться исключительно благодаря личным рекомендациям, ведь Telegram никогда не размещал платную рекламу своих приложений.
Команда создателей Telegram напоминает, что их детище продолжает стремительно расти, и многие пользователи спрашивают, как они могли бы поддержать нашу команду. Ответом на все эти вопросы стало появление Telegram Premium — подписки, с которой пользователи смогут поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям.
Оформление подписки также позволит нам добавить все те ресурсоёмкие функции, о которых просили пользователи, и сохранить бесплатный доступ к самому функциональному мессенджеру на планете. Подробнее обо всех возможностях для премиум-подписчиков можно прочитать в нашей прошлой заметке.