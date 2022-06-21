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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Telegram в 2022 году вошёл в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, месячная аудитория выросла до 700 млн человек
На то есть объективные причины.
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Команда поддержки Telegram объявила о том, что мессенджер в 2022 году вошёл в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей превысило 700 миллионов человек в месяц.

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Разработчики утверждают, что таких впечатляющих результатов удалось добиться исключительно благодаря личным рекомендациям, ведь Telegram никогда не размещал платную рекламу своих приложений.

Команда создателей Telegram напоминает, что их детище продолжает стремительно расти, и многие пользователи спрашивают, как они могли бы поддержать нашу команду. Ответом на все эти вопросы стало появление Telegram Premium — подписки, с которой пользователи смогут поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям.

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3070 Ti за 80 тр в Регарде
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-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Оформление подписки также позволит нам добавить все те ресурсоёмкие функции, о которых просили пользователи, и сохранить бесплатный доступ к самому функциональному мессенджеру на планете. Подробнее обо всех возможностях для премиум-подписчиков можно прочитать в нашей прошлой заметке.

#telegram
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