Всё так, как и должно было быть. Спасибо инсайдам.

О том, что Funcom готовит для своего «выживача» Conan Exiles крупное обновление под названием Age of Sorcery, нам благодаря утечкам известно уже на протяжении нескольких дней. Сегодня, буквально только, разработчики официально данное обновление анонсировали, напомнив, что перед нами крупнейшее из всех вышедших с момента релиза игры бесплатных обновлений.

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Как нетрудно догадаться из названия, одним из главных пунктов в обновлении является система колдовства: теперь игроки смогут овладевать тёмной оскверняющей магией, за право применения которой придётся пожертвовать частью своей жизненной силы. Как пишут разработчики, тёмная магия позволит игрокам поднимать демонических союзников, насылать порчу, призывать бури и многое другое. В привычном понимании — с «файерболлами» и молниями — магической системы в Conan Exiles не будет. Ну, по крайней мере, пока.

Также обновление полностью перерабатывает систему строительства: отныне для данной механики игрового процесса появится свой собственный интерфейс, значительно упрощающий сей процесс. Кроме того, обновление добавит в игру переработанные характеристики, открывающие перед игроками новые возможности.

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Несмотря на то, что Conan Exiles существует с нами уже больше четырёх лет, Funcom называет сегодняшнее обновление только началом большого пути контентной поддержки своего творения. Что, конечно, не может не вызывать восторга.