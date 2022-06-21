Blizzard, ты, конечно, извини, но в первой Overwatch уже львиная доля персонажей такая.

Шесть лет существования Overwatch можно описать как борьбу Blizzard и за «казуалов», и за настоящих любителей шутеров одновременно. Первых, так уж сложилось, среди геймеров абсолютное большинство, поэтому весьма быстро вектор развития геройского шутера от Blizzard свернулся явно не в ту сторону. Игра стала упрощаться, становиться всё примитивнее в плане стратегий победы, а практически все добавленные после релиза новые персонажи отличались совсем щадящими требованиями к навыку прицеливания, или так называемому аиму.

реклама

В Overwatch подобных персонажей уже непозволительно большое для шутера количество, однако Blizzard убеждена в том, что их должно быть ещё больше. В частности, в сиквеле — Overwatch 2 — компания намерена реализовать больше персонажей поддержки по типу «Ангела» (Mercy). По словам разработчиков, они хотят, чтобы в Overwatch 2 было больше способов демонстрации ваших игровых навыков, чем просто прицеливание. По словам ведущего дизайнера персонажей Overwatch Джеффа Гудмана, в игре гораздо больше компонентов «скилла», чем просто прицеливание — где и когда позиционироваться, следить за полем брани, иметь высокую скорость реакции.

К сожалению, Гудман не стал уточнять, что управляя требовательным к прицеливанию персонажем игроку нужно делать всё то же самое, только ещё и применять свои механические навыки, которые гораздо сложнее оттачивать. Проще говоря, персонажи-стрелки врождённо более требовательны к игровым навыкам, потому что этих самых навыков для управления ими нужно применять попросту больше — чистая арифметика. Также Гудман, видимо, не в курсе, что одной из главных претензий к разработчикам Overwatch является именно постоянное падение «скиллозависимости» игры и её безостановочное скатывание из шутера в сторону MOBA от первого лица.

анонсы и реклама -45000р на 6800XT ASUS 3070 Ti за 80 тр в Регарде 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Что же до Overwatch 2, то её ранний релиз состоится 4 октября. А уже через неделю — 28 июня — можно будет принять участие во втором этапе бета-тестирования.